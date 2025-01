Particular Audience, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter Medientechnologie für den Einzelhandel, wurde in den NRF Innovators Report 2025 von Forrester Research aufgenommen. Die Analyse beleuchtet 50 Unternehmen, die an der Spitze der Einzelhandelsinnovationen stehen und auf der NRF 2025 ausstellen: Die "Big Show" des Einzelhandels. Diese Innovatoren gelten als wegweisend in der Branche, da sie unter anderem Lieferketten umwälzen, die Kundenbindung verbessern und intelligente Einzelhandelslösungen entwickeln.

Der Bericht "NRF Innovators 2025: Retail-Focused Tech Companies To Watch", der in Partnerschaft mit dem Innovation Advisory Committee der National Retail Federation (NRF) erstellt wurde, bietet einen Überblick über 50 Unternehmen, die diese Woche im Rahmen der exklusiven NRF Big Show Innovators Showcase 2025 ausstellen.

Forrester Research über Particular Audience

"Die optimale Sortierung von Produkten und Angeboten auf Suchergebnissen und Kategorieseiten plagt Einzelhändler seit Jahrzehnten. Retail-Medien verkomplizieren diese Angelegenheiten weiter, da Einzelhändler abwägen müssen, was bei den Käufern am besten ankommt, gegenüber den Einnahmen aus Retail-Media-Anzeigen, die nicht immer die relevantesten Inhalte für die Käufer bieten.

Die Onsite-Personalisierung gilt seit Jahrzehnten als Heiliger Gral im E-Commerce und Particular Audience stellt sich dieser Herausforderung. Das Unternehmen verfügt über mehrere Lösungen, die darauf abzielen, die Präsentation von Produkten für Käufer zu verbessern sei es auf einer Suchergebnisseite oder in einer Retail-Media-Anzeige.

Die Lösungen versprechen relevantere Ergebnisse, die zu höheren Umsätzen führen sollten. Zu den aktuellen Kunden zählen Calvin Klein, Crocs und Target (Australien)."

Wer sind die NRF-Innovatoren 2025 und wie werden sie bestimmt?

Das NRF Innovation Advisory Committee (IAC), eine Gruppe von über 20 Branchenführern, Risikokapitalgebern und Technologiebeschleunigern (zu denen auch Forrester gehört), hat die Unternehmen als Teilnehmer der NRF Innovators Showcase 2025 ausgewählt und eingeladen.

Das IAC bewertet die Unternehmen anhand von vier Schlüsselkriterien:

Problemrelevanz. Löst die Technologie eine kritische Angelegenheit für Einzelhändler?

Signifikanz. Wie weit verbreitet und bedeutend ist die Herausforderung, die angegangen wird?

Product-to-Market-Fit. Hat sich die Lösung durch Partnerschaften und Pilotprojekte bewährt?

Skalierbarkeit. Ist das Unternehmen in der Lage, die gesamte Branche in großem Umfang zu bedienen?

Wenn Sie die NRF Big Show vom 12. bis 14. Januar besuchen, schauen Sie unbedingt bei der NRF Innovators Showcase 2025 im River Pavilion des Javits Center vorbei, um diese Unternehmen kennenzulernen.

Forrester Research spricht keine Empfehlung für Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in seinen Forschungsberichten dargestellt werden.

