Bad Wimpfen (ots) -Bei der diesjährigen Handball-Weltmeisterschaft bilden der Deutsche Handballbund (DHB) und Lidl in Deutschland wieder ein Team: Der Discounter ist offizieller Frische-Partner der Männermannschaft bei der WM vom 14. Januar bis 2. Februar 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Unter dem Motto "Aus Lidl zum Spiel" versorgt der Händler die Spitzensportler vor und nach jedem Spiel in Dänemark und Kroatien mit frischen Lebensmitteln und Getränken der Lidl-Eigenmarken. Mit der bereits seit 2016 bestehenden Partnerschaft unterstreicht Lidl die Relevanz von Bewegung und ausgewogener Ernährung. "Als nachhaltiger Frische-Discounter sind wir davon überzeugt, dass gesunde Ernährung und ein aktiver Lebensstil, geprägt durch Sport und Bewegung, das Wohlbefinden der Menschen stärken. So begeistert das DHB-Team mit seinem sportlichen Einsatz und wir sorgen mit unserer Kernkompetenz für frische, ausgewogene Lebensmittel", sagt Julius von Schnurbein, Leiter Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.360-Grad HandballHandballfans können auf allen Lidl-Plattformen sowie auf der Microsite www.lidl.de/dhb exklusiven und unterhaltsamen Content rund um die Handball-WM verfolgen. So wird Sportkommentator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld mit dem Social-Media-Format "Frisch vom Feld" exklusiv hinter die Kulissen des DHB-Teams schauen und, ergänzt um Handballerin und Content-Creatorin Josefine Schneiders, live von der Handball-WM vor Ort berichten. Zudem präsentiert Lidl den Vodcast "Kretsche & Schmiso" zur WM und beliefert im Rahmen dessen die deutsche Handball-Community mit Tipps für einen gesunden Start ins neue Jahr. Darüber hinaus verlost der Discounter unter allen Lidl Plus-Nutzern in der App 20 VIP-Tickets für das Finalspiel in Oslo inklusive Flug und Unterkunft. Die 360-Grad-Kampagne wird neben TV- und Radio-Spots unter anderem auch auf Social Media und in den Filialen präsent sein.Sportsponsoring unterstützt Lidl-Engagement für bewusste ErnährungMit seinem Sportsponsoring setzt Lidl auf die ganzheitliche Gesundheit durch Bewegung und Sport sowie bewusste Ernährung. Lidl engagiert sich mit Maßnahmen wie beispielsweise dem sukzessiven Ausbau des veganen und Bio-Sortiments, einer Preisangleichung von pflanzlichen Artikeln im Vergleich zu Produkten tierischen Ursprungs, einer Zucker- und Salzreduktion um 20 Prozent im Eigenmarkensortiment sowie einer stetigen Erhöhung des Vollkornanteils. Stets im Fokus steht dabei der Anspruch, den Kunden beste Qualität zum bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).