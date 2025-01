Der Lauf von Nutrien geht weiter. Der kanadische Kaliriese profitiert von einem sich allmählich aufhellenden Marktumfeld in der Landwirtschaft. Leicht abzulesen war dies zuletzt an wieder steigenden Kalipreisen im wichtigen brasilianischen Markt. Indes hat die US-Bank JPMorgan die Nutrien-Aktien nun von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 50 US-Dollar angehoben.Die Fundamentaldaten in der Landwirtschaft hätten sich allgemein verbessert, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas ...

