Jackery, Anbieter von portablen Photovoltaik-Anlagen und PV-Speichern für den Outdoor-Bereich bietet nun auch geschwungene Solardachziegel an. Auf der Messe Bau 2025 in München zeigt das Unternehmen sein Solar Roof erstmals in Europa. Die innovativen Solarziegel von Jackery sollen eine nahtlose Integration von Photovoltaik-Anlagen in Hausdächer ohne die ästhetischen Einbußen klassischer Solarmodule ermöglichen. Die von Frost & Sullivan zertifizierten XBC Solardachziegel sollen einen Wirkungsgrad ...

