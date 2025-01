Die BMW Group hat eine langfristige Vereinbarung mit SK tes geschlossen. Geplant ist, dass die Hochvoltbatterien aus elektrischen BMWs recycelt und die Rohstoffe in einer Kreislaufwirtschaft wieder in die Batterie-Produktion zurückgeführt werden. Nach dem erfolgreichen Aufbau eines geschlossenen Kreislaufs für die Wiederverwendung von Rohstoffen aus Hochvoltbatterien durch BMW Brilliance Automotive Joint Venture (BBA) im Jahr 2022 in China hat die ...

