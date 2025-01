© Foto: David Zalubowski - AP

Tesla wird aus Europas größtem Pensionsfonds gestrichen. Das sind die Gründe.Europas größter Pensionsfonds verkaufte im dritten Quartal seine gesamte Beteiligung an Tesla im Wert von 571 Millionen Euro, d. h. insgesamt 2,8 Millionen Aktien des Elektroauto-Herstellers. Unstimmigkeiten mit dem Vergütungspaket von Elon Musk sowie schlechte Arbeitsbedingungen in den Tesla-Werken haben zu dieser Entscheidung geführt. Zuerst berichtete die niederländische Zeitung Het Financieele Dagblad am Freitag darüber. "Wir hatten ein Problem mit dem Gehaltspaket von Musk", sagte ein Sprecher der Stichting Pensioenfonds ABP. Bei seiner Entscheidung, die Investition zu verkaufen, hat der Fonds auch die …