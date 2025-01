© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion

Die Nvidia-Aktie fällt zu Wochenbeginn. Das Weiße Haus hat neue Exportbeschränkungen für KI-Mikrochips angekündigt. Auch andere Chip-Aktien verlieren.Ziel ist es, die globale Entwicklung von KI-Technologien an amerikanische Standards zu binden und die nationale Sicherheit zu stärken. Bloomberg hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass neue Beschränkungen kommen werden. Die Maßnahmen, die in einem Jahr in Kraft treten sollen, könnten laut Oracle-Vizepräsident Ken Glueck den globalen Chipmarkt für US-Unternehmen um 80 Prozent schrumpfen lassen. Die Beschränkungen setzen Obergrenzen für die Menge an Rechenleistung, die in die meisten Länder exportiert werden darf. Nur 18 wichtige …