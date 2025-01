Die diesjährige JPMorgan Healthcare Conference beginnt mit einem Paukenschlag: Johnson & Johnson will sich im Bereich der Neurowissenschaften verstärken und greift nach Intra-Cellular Therapies. Bereits am Sonntag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über das Interesse des Dow-Jones-Unternehmens an der Biotech-Schmiede berichtet.Johnson & Johnson legt je Aktie von Intra-Cellular satte 132 Dollar auf den Tisch. Damit wird das Unternehmen mit 14,6 Milliarden Dollar bewertet. Nach dem Bekanntwerden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...