Kornelius Purps (antea): Aktienbremse Rentenmarkt

10.01.2025 -

Das Jahr 2025 begann aus mindestens zwei Gründen außergewöhnlich. Zum einen fiel in Hamburg an mehreren Tagen Schnee, der sogar stundenweise liegenblieb. Zum anderen stiegen die Aktienkurse, obwohl am Rentenmarkt die Anleiherenditen immer weiter nach oben kletterten. Das mit dem Schnee lässt sich relativ einfach dadurch erklären, dass Winter ist. Eine Erklärung für die fast schon stoische Widerstandsfähigkeit der Aktienkurse angesichts der Entwicklungen am Rentenmarkt fällt da schon schwieriger. Heute zeichnen die Märkte ein anderes Bild: Nach starken amerikanischen Konjunkturdaten springen die Renditen in die Höhe und die Aktienkurse knicken ein. Ist dies der Start für eine Korrektur?

(...)