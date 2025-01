EQS-Media / 13.01.2025 / 14:32 CET/CEST

Wien, 13. Jänner 2025 - Das HoHo Wien , das mittlerweile weltweit für seine innovative Bauweise aus Holz bekannt ist, wird um einen prominenten Mieter reicher: Seit 1. Jänner 2025 ist eine 179 m² große Einheit an das renommierte Nachhilfeinstitut LernQuadrat vermietet. Die Räumlichkeiten im 2. Obergeschoß des HoHo Next wurden speziell an die Bedürfnisse des neuen Mieters angepasst.





Visionäres Bauen und Bildung unter einem Dach

Das HoHo Wien setzt als architektonisches Vorzeigeprojekt auf Nachhaltigkeit und Innovation. Mit dem LernQuadrat zieht ein Mieter ein, der diese Werte teilt. Helmut Dietler, Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG , betont an dieser Stelle: "Nachhaltigkeit und Bildung sind die Grundpfeiler einer besseren Welt. Mit der Ansiedlung des LernQuadrats im HoHo Wien bringen wir beide Werte unter ein Dach."





Das LernQuadrat ist eines der führenden Nachhilfeinstitute in Österreich, mit knapp 80 Standorten und 25 Jahren Erfahrung in der Lernbegleitung. "Diese Vermietung zeigt erneut, dass das HoHo Wien Unternehmen anspricht, die nicht nur Raum suchen, sondern ein Umfeld, das ihren Werten entspricht. Mit dem LernQuadrat bereichern wir die Seestadt um einen wichtigen Partner im Bildungsbereich." ergänzt Mag. Peter Lazar, Vorstandsvorsitzender der ViennaEstate Immobilien AG.





Das HoHo Wien ist mit seinen 84 Metern eines der höchsten Holzhochhäuser der Welt. Es kombiniert eine visionäre Bauweise mit modernster Technologie und setzt neue Maßstäbe im urbanen Bauen. Rund 75 % des verwendeten Materials bestehen aus Holz, was zu einer signifikanten Reduktion des ökologischen Fußabdrucks beiträgt. Die flexiblen Raumnutzungskonzepte und die nachhaltige Architektur machen das HoHo Wien zu einer gefragten Adresse für innovative Unternehmen.





Tag der offenen Tür am 24. Jänner 2025

Die Zusammenarbeit zwischen der ViennaEstate und des LernQuadrats wird am Freitag, den 24. Jänner 2025 mit einer Eröffnungsfeier offiziell gewürdigt. Ab 10 Uhr beginnen die Feierlichkeiten in der Lobby im Erdgeschoß des HoHo Wien. Ab 14 Uhr gibt es dann spannende Einblicke in den neuen Räumlichkeiten im HoHo Next in die Arbeit des Instituts mit Herrn Klaus Risser, Leiter des neuen Standorts in der Seestadt.





Über die ViennaEstate:

Die ViennaEstate Gruppe mit ihren rund 50 Mitarbeiter:innen blickt auf eine mittlerweile siebzehnjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro an Assets under Management und bietet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette von Asset Management, über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen an. Damit ist das Unternehmen der ideale Partner für private und institutionelle Investor:innen, die bereits in Immobilien investieren oder erstmals in dieses Segment einsteigen wollen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements - vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.



