Ein starker Auftakt für die BP-Aktie in die neue Handelswoche. Die steigenden Ölpreise und auch die anziehenden Gaspreise sorgen für Rückenwind. Indes wollen die Briten ihr Engagement im strategisch interessanten indischen Markt kräftig ausbauen. So schloss das Unternehmen einen zehnjährigen Vertrag mit der Oil and Natural Gas Corp, kurz ONGC.Darin verpflichtet sich BP, die Ölproduktion aus Indiens größtem Feld um 44 Prozent zu steigern. Bei der Gasproduktion wird sogar ein Wachstum von 89 Prozent ...

