Christine Brockwell verstärkt seit 1. Januar 2025 als Chief Investment Officer die aream Group SE. Damit wird das Wachstum des Unternehmens weiter vorangetrieben. Brockwell kommt von Aquila Clean Energy in Hamburg, wo sie Chief Product Officer und Mitglied des Vorstands war. Davor arbeitete Brockwell unter anderem als Geschäftsführerin bei Global Capital Finance in Frankfurt und New York und hat sich um Finanzberatungsmandate für Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien gekümmert. Bei der Green Investment Bank in London hat Brockwell zuvor als ...

