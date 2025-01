Der Bundeszuschuss zur Stabilisierung des EEG-Konto beläuft sich im Gesamtjahr 2024 auf 18,489 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus der Stromvermarktung sind 2024 gegenüber dem Vorjahr stark gesunken, die Ausgaben hingegen gestiegen. Ende Dezember 2024 wies das EEG-Konto einen Überschuss von gut 711 Millionen Euro aus, 79 Millionen Euro weniger als am Ende des Vormonats. Ende 2023 stand das EEG-Konto mit 891 Millionen Euro im Plus. Den Höchststand erreicht das Konto in diesem Jahr im Mai mit einem Plus von rund zwei Milliarden Euro, den niedrigsten Stand im Februar mit einem Minus von 133 Millionen ...

