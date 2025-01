Die neue Handelswoche bringt dem Dax weitere Kursverluste. Der schwache Wochenstart wirft durchaus Fragen auf. Die 20.000er Marke rückt nun verstärkt in den Fokus. Dabei hält die Handelswoche noch einige Termine bereit, die das Geschehen durcheinanderwirbeln könnten. So werden in den USA unter anderem am Dienstag (14. Januar) die US-Erzeugerpreise für Dezember und am Mittwoch (15. Januar) die US-Verbraucherpreise für Dezember veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...