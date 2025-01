USD/CHF bewegt sich am Montag im frühen europäischen Handel den fünften Tag in Folge im positiven Bereich um 0,9170 - Der bessere US-Arbeitsmarktbericht für Dezember stützt den USD - Die Risiken der Trump-Politik und sichere Häfen könnten dem CHF Auftrieb geben - Die USD/CHF-Paarung gewinnt an Stärke und nähert sich am Montag im frühen europäischen ...

