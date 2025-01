Die Thyssenkrupp-Aktie zeigt sich am aktuellen Handelstag volatil und tendiert leicht schwächer. Nach einem Handelsstart bei 3,83 Euro bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 3,81 und 3,89 Euro, bevor er sich bei 3,85 Euro einpendelte. Bemerkenswert ist die deutliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 6,40 Euro aus dem Januar, was einem Aufholpotential von etwa 66 Prozent entspricht. Allerdings hat sich der Kurs vom September-Tief bei 2,77 Euro bereits um mehr als 28 Prozent erholt.

Verbesserte Geschäftszahlen im Fokus

Die jüngsten Quartalsergebnisse des Industriekonzerns zeigen eine positive Entwicklung. Der Verlust je Aktie konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von -3,23 Euro auf -1,70 Euro reduziert werden, während der Umsatz mit 8,81 Milliarden Euro nahezu stabil blieb. Für das kommende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einer leicht erhöhten Dividende von 0,151 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 5,13 Euro an.

Anzeige