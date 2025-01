Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland im Dezember lag sehr nahe am langjährigen Mittel. Im Norden gab es aber ein bisschen weniger Sonnenschein als üblich, im Südwesten ein wenig mehr. Im Dezember 2024 lag die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland bei 16 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienst (DWD) hervor. Das ist nahe am das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den Monat Dezember mit 17 Kilowattstunden pro ...

