Zürich - Der Dollar tendiert am Montag sowohl gegenüber dem Euro, als auch gegenüber dem Franken fester. Die US-Devise profitiert damit weiter von den überraschend guten US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag. Dies sorgte für einen starken Dämpfer bei den Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed. Am späten Nachmittag kostet der Greenback 0,9181 Franken nach 0,9169 noch am Morgen. Damit steht der Dollar etwa so hoch wie im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...