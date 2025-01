Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag die Abwärtsbewegung vom vergangenen Freitag fortgesetzt. Zuvor war der Leitindex SMI acht Handelstage in Folge gestiegen. Der SMI grenzte im Sog einer freundlichen Eröffnung an der Wall Street die Verluste aber noch ein. Dennoch ist die die bislang gute Bilanz seit Jahresbeginn nun doch merklich zusammengeschmolzen. Als Gründe für die Schwäche nannten Händler vor allem die Verunsicherung über die Handelspolitik ...

