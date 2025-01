Bayerische Motorenwerke - BMW: Es hätte schlimmer kommen können!

BMW-Aktie mit wenig Bewegung nach Meldung der Absatzzahlen für das Jahr 2024! Die Handelsvolumina sind interessant!

Kommt JETZT der Bounce?

Bayerische Motorenwerke (BMW) - ISIN DE0005190003

Rückblick

Die Krise der deutschen Automobilindustrie hat mit einem Halbjahresminus von etwas über 15 Prozent in den vergangenen sechs Monaten auch bei der BMW-Aktie deutliche Spuren hinterlassen. Dennoch: Mit der Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte und dem könnten die Bullen ihr Interesse am Autohersteller aus der bayerischen Landeshauptstadt erneuert haben. Die heute gemeldeten Absatzzahlen waren keineswegs überragend, trotzdem hielt sich das Wertpapier bei einem schwachen Dax in der Range des Vortages. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Blick auf die Handelsvolumina der letzten zwei Monate. Bei steigenden Kursen waren diese meist etwas höher.

BMW-Aktie: Chart vom 13.01.2025, Kürzel: BMW Kurs: 76.08 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sofern die Märkte wieder stärkeres Momentum in Richtung Norden zeigen, könnte auch die BMW-Aktie wieder interessant sein. Voraussetzung für einen Long-Einstieg wären Kurse oberhalb der heutigen Tageskerze. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 13. Dezember.

Mögliches bärisches Szenario

Die anhaltende Krise in der Automobilindustrie mahnt zur Vorsicht, daher solllten wir dem Wertpapier nicht zuviel Spielraum nach unten bieten. Ein Stop Loss in Höhe der unteren gelben Linie markiert einee mögliche Exit-Position.

Meinung:

Der Fahrzeughersteller aus München verzeichnete 2024 einen Rückgang der Gesamtauslieferungen um vier Prozent auf 2.45 Millionen Fahrzeuge. Die Kernmarke BMW lieferte 2.2 Millionen Autos aus (minus 2.3 Prozent). Besonders deutlich war der Rückgang in China mit minus 13.4 Prozent. Positiv entwickelte sich dagegen das Elektroauto-Segment: Die Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen stiegen um 13.5 Prozent auf 426.594 Einheiten. Vertriebschef Goller erwartet auch für 2025 weiteres Wachstum bei E-Autos. Im Vergleich zur Konkurrenz steht BMW noch relativ gut da: Audi (minus zwölf Prozent), Mercedes (minus drei Prozent) und Porsche (minus drei Prozent) verzeichneten ebenfalls Rückgänge.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 47.27 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 79.68 Mio EUR

Meine Meinung zu Baerische Motorenwerke ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/rueckgang-bmw-aktie-verliert-leichtes-absatzminus-in-2024-14146227

Veröffentlichungsdatum: 13.01.2025

Autor: Thomas Canali

