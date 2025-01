Die Carnival-Aktie verzeichnete in der New Yorker Handelssitzung einen merklichen Rückgang um 0,6 Prozent auf 24,13 USD. Trotz der jüngst veröffentlichten erfreulichen Quartalsergebnisse, bei denen der Kreuzfahrtkonzern einen Gewinn je Aktie von 0,23 USD und einen Umsatzanstieg von 10,02 Prozent auf 5,94 Milliarden USD vermelden konnte, zeigten sich Anleger zurückhaltend. Bemerkenswert ist dabei die deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal, als noch ein Verlust von 0,04 USD je Aktie zu Buche stand.

Indexänderungen und Zukunftsaussichten

Eine positive Entwicklung zeichnet sich durch die Aufnahme von Carnival in den Stoxx-600 Index ab, was die wachsende Bedeutung des Unternehmens im europäischen Aktienmarkt unterstreicht. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 1,78 USD je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für Anfang April 2025 erwartet.

