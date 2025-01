The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.01.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.01.2025ISIN NameNO0010865009 OBSERVE MEDICAL ASA -,26SE0020180917 TETHYS OIL AB O.N.USP9028NBX86 TELECOM ARG. 24/31 REGS 3US03940R1077 ARCH RES. INC.CL.A DL-,01US69122G1022 BLUE OWL CAPITAL 3 DL-,01XS2513869862 ANNINGT. FDG 22/33 MTN