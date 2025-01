Jerusalem - Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen ist eine Einigung zwischen Israel und der Hamas übereinstimmenden Medienberichten zufolge zum Greifen nahe.Wie unter anderem die "Jerusalem Post" berichtet, könnte der Deal am Montagabend oder Dienstagmorgen verkündet werden. In einer ersten Phase würden demnach 33 Geiseln durch die Hamas freigelassen werden. Die IDF-Truppen sollen sich im Gegenzug schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen.Am 16. Tag der Waffenruhe würden die Verhandlungen über die weiteren Phasen des Geiselaustauschs beginnen, mit dem Ziel, alle Geiseln freizulassen und die israelischen Truppen abzuziehen, schreibt die Zeitung weiter. Wann genau die ersten Geiseln freigelassen werden würden, blieb zunächst offen. Der US-Nachrichtensender CNN berichtet derweil, dass die Waffenruhe zum Start für 42 Tage angelegt sein würde.Die Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel über eine Waffenruhe finden derzeit in Katar statt.