Die T-Mobile US, Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, verstärkt ihre Position im digitalen Außenwerbemarkt durch die strategische Übernahme von Vistar Media. Der Mobilfunkanbieter investiert rund 600 Millionen US-Dollar in bar für den Erwerb des Technologieunternehmens, das ein beeindruckendes Netzwerk von über 1,1 Millionen digitalen Bildschirmen betreibt. Diese Akquisition, die voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen wird, verspricht eine leichte Steigerung des EBITDA und ermöglicht T-Mobile den Zugang zu einem Portfolio von etwa 3.000 Werbekunden.

Innovative Infrastrukturerweiterung

Mit der Integration von Vistar Media erhält T-Mobile US Zugriff auf fortschrittliche Technologielösungen für den An- und Verkauf sowie das Management von Medienkampagnen im Bereich der digitalen Außenwerbung. Das Unternehmen plant, diese Expertise zu nutzen, um sein Engagement im wachstumsstarken DOOH-Markt (Digital-Out-of-Home) auszubauen. Trotz dieser bedeutenden Investition hält T-Mobile US an seinem Aktienrückkaufprogramm fest und beabsichtigt, im Jahr 2025 bis zu 14 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzuführen.

