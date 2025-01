Gesamtvolumen der Auftragseingänge bei 2,1 Mrd. USD EBIT-Marge bei 19,5

HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, erzielte im Quartal, das am 31. Dezember 2024 endete, mit einem Umsatzerlös von 3,5 Mrd. USD eine überzeugende Performance.

Der währungsbereinigte Umsatzerlös (Constant Currency, CC) stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %, und das EBIT für das Quartal betrug 19,5 %. Die Umsatzerlöse im Segment Services stiegen im Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4,9 %, die Umsatzerlöse im Segment Digital um 6,3 %. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) von HCLSoftware belief sich auf 1,02 Mrd. USD.

Das Unternehmen revidierte seine Umsatzwachstumsprognose für das GJ 2025 auf 4,5 bis 5 (CC) und behielt seine Jahresprognose für die EBIT-Marge von 18 bis 19 bei.

"Unser Wachstum wird durch eine breit gefächerte Performance in allen Geschäftsbereichen angetrieben, da unsere Kunden aus unterschiedlichen Branchen und Regionen ihr Vertrauen in unsere digitalen und KI-Angebote erneuern. Unsere Auftragseingänge waren mit 2,1 Mrd. USD robust, mit neuen Aufträgen in den Segmenten Services und Software. Wir positionieren uns für eine transformative Zukunft, in der KI sowohl die Unternehmen als auch die Mitarbeiter unterstützt. Wir verzeichnen weiterhin eine steigende Nachfrage nach unseren KI-gestützten Angeboten in allen Dienstleistungs- und Softwarebereichen", berichtet C. Vijayakumar, CEO und Managing Director bei HCLTech.

Die Region Americas erzielte das stärkste Umsatzwachstum von 6,2 im Vergleich zum Vorjahr (CC). Europa wuchs im Jahresvergleich um 2,6 (CC), die übrigen Regionen der Welt (Rest of the World, RoW) verzeichneten ein Wachstum von 2,9 im Jahresvergleich (CC). Branchenbezogen wurde das Wachstum von den Segmenten Telecommunications, Media, Publishing and Entertainment (33 im Jahresvergleich währungsbereinigt), gefolgt von Retail and CPG (17 im Jahresvergleich währungsbereinigt) und Technology and Services (7,6 im Jahresvergleich währungsbereinigt) angeführt.

Das Unternehmen kündigte eine Dividende in Höhe von 18 INR je Aktie an, die eine Sonderdividende von 6 INR je Aktie aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Börsennotierung von HCLTech enthält. Dies ist das 88. Quartal in Folge, in dem eine Dividende ausgeschüttet wird.

Während des Quartals stellte HCLTech 2.014 neue Mitarbeiter ein. Die Fluktuation lag bei 13,2 (letzte zwölf Monate).

Ausgewählte Auftragsabschlüsse dieses Quartals in den Segmenten Services, GenAI und Software:

HCLTech erweiterte seine Fähigkeiten bei der KI-gestützten Contact-Center-Transformation durch den Ausbau seiner strategischen Partnerschaft mit einem in den USA ansässigen globalen Technologieunternehmen, um bei der Modernisierung von Contact-Centern mithilfe von GenAI- und Cloud-basierten Lösungen zu unterstützen.

Ein europäischer Biopharma-Riese und eines der weltweit größten Pharma- und Biomedizinunternehmen hat HCLTech ausgewählt, um einen innovativen, unternehmensbasierten digitalen Hub zu errichten, der seine Plattform-Engineering- und GenAI-Fähigkeiten nutzt.

Ein in Asien ansässiger globaler Luftfahrtkonzern beauftragte HCLTech mit der Transformation seines Engineering-Workstreams mithilfe von iMRO/4, der intelligenten Enterprise-Asset-Management-Lösung von HCLTech.

Eine führende Einzelhandelskette mit Sitz in Großbritannien hat Big Fix, Workload Automation die vollständige Suite von HCL DevOps, iControl und iObserve aus der HCL DryIce-Suite sowie AppScan von HCL Software ausgewählt, um die Sicherheit, den Schutz der Infrastruktur, Entwicklungsprozesse, Softwaremanagement, Automatisierung und die digitale Transformation zu verbessern.

Ein biomedizinisches Unternehmen, das in den USA ansässig ist, hat HCLTech mit der Entwicklung eines RL-Agenten (Reinforcement Learning) beauftragt, um die Verabreichung von Medikamenten bei Parkinson zu optimieren.

Ein in Japan ansässiger Halbleiterhersteller hat HCLTech den Zuschlag für die gemeinsame Entwicklung eines Silicon-on-Chip (SoC) der nächsten Generation für die Automobilindustrie erteilt.

Zu den weiteren Erfolgen gehören:

Auszeichnung als eines von America's Most Reliable Companies 2025 durch Newsweek

Auszeichnung als einer der World's Best Employers durch Forbes im fünften Jahr in Folge einziges Unternehmen mit Sitz in Indien, das in fünf aufeinanderfolgenden Jahren zu den globalen Top 10 in der Kategorie der professionellen Dienstleistungen gehört

Gold-Status von EcoVadis für die hohe Qualität des Nachhaltigkeitsmanagementsystems von HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 220.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI erbringt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie den öffentlichen Dienst. Der konsolidierte Umsatzerlös belief sich in den 12 Monaten bis Dezember 2024 auf 13,8 Milliarden USD.

