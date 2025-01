Die Beliebtheit importierter Apfelsorten in Marokko steigt weiterhin. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2024 importierte das Land 9.300 Tonnen Äpfel im Wert von über 65 Millionen USD, was laut EastFruit.com einen neuen Rekordwert seit 2011 darstellt. Bildquelle: Pixabay Die Importdynamik der letzten 5 Jahre zeigt einen fast jährlichen Anstieg der in das Land...

