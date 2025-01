DJ PTA-News: Aluflexpack AG: Information zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Februar 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reinach (pta/14.01.2025/07:15) - Die Aluflexpack AG (die "Gruppe") veröffentlicht heute die Agenda für die bevorstehende ausserordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre (die "GV") vom 4. Februar 2025. Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Traktanden sind öffentlich auf der Investor Relations Webseite der Aluflexpack unter https://www.aluflexpack.com/de/investors-governance/ zugänglich.

Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wurde am selben Tag an die Aktionärinnen und Aktionäre verschickt.

Nächste Termine:

27. Januar 2025: Schliessung des Aktienregisters um 17:00 Uhr MEZ

04. Februar 2025: Ausserordentliche Generalversammlung

17. Februar 2025: Mitteilung zum vorläufigen Umsatz für GJ 2024

27. März 2025: Ergebnisveröffentlichung GJ 2024

05. Mai 2025: Umsatzmitteilung Q1

21. Mai 2025: Generalversammlung

21. August 2025: Halbjahresergebnis: Januar bis Juni 2025

06. November 2025: Umsatzmitteilung Q3

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Die langjährigen Kundenbeziehungen mit lokal agierenden Unternehmen und internationalen Grosskonzernen werden durch fundiertes branchenspezifisches Know-How, Flexibilität im Kundenservice und Innovationskraft untermauert. Die Aluflexpack, mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über Produktionsstandorte in der Schweiz, Frankreich, Polen, Türkei, Kroatien, den USA und Tunesien. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belief sich zum 30. Juni 2024 auf 1'604 Mitarbeiter.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Erfolge dar und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, was bedeutet, dass die effektiven Ergebnisse aufgrund diverser Faktoren erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtenten Aussagen abweichen können. Aluflexpack AG ist nicht verpflichtet, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

(Ende)

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Akim Bogdani Tel.: +43 676 516 88 84 E-Mail: ir@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2025 01:15 ET (06:15 GMT)