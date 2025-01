Am gestrigen Montag hat die JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco begonnen. Bereits am Sonntag hat AKTIONÄR-Depotwert Blueprint Medicines dem Kapitalmarkt ein Update zur operativen Entwicklung an die Hand gegeben. Dieses ist so überzeugend ausgefallen, dass die Aktie mit einem Plus von gut 18 Prozent den Handel verlassen hat.Die Gründe für den massiven Kurssprung sind vielschichtig. Auf der einen Seite prognostiziert Blueprint Medicines das Umsatzpotenzial für den Top-Seller Ayvakit auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...