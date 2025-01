© Foto: CFOTO - picture alliance

China zieht in Betracht, TikToks US-Geschäft an Elon Musk zu verkaufen, was ihm eine Schlüsselrolle im sozialen Medienmarkt verschaffen könnte.Die politische und wirtschaftliche Spannung um die Zukunft von TikTok in den USA erreicht einen neuen Höhepunkt. Laut einem exklusiven Bericht von Bloomberg News erwägt die chinesische Regierung einen drastischen Schritt, um das soziale Netzwerk vor einem drohenden Verbot in den Vereinigten Staaten zu bewahren. Der Tech-Milliardär Elon Musk, derzeitiger Eigentümer von X (ehemals Twitter), könnte TikToks US-Geschäft übernehmen, falls der Plan umgesetzt wird. Chinas Notfallplan: Ein Verkauf an Musk Der Plan kommt zu einer Zeit, in der die Unsicherheit …