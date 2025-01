ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Papiere von CTS Eventim bei einem Kursziel von 100 Euro mit "Buy" aufgenommen. "Die Show kann weitergehen", titelte Analyst Olivier Calvet am Montagabend in seiner Kaufempfehlung für den Eventveranstalter und Tickethändler. Drei Jahre starker Erholung von der Corona-Pandemie sorgten zwar für ambitionierte Vergleichswerte. Der Live Event Ticket Transaction Monitor der UBS signalisiere aber weiterhin enorme Nachfrage nach Musikveranstaltungen, gerade in Deutschland. Und die Preise zögen weiter an./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2025 / 22:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470306