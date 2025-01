Der Energieversorger Energie Schwaben ergänzt sein Wasserkraftwerk in Schongau mit einer Aufdach-Photovoltaik-Anlage. 656 Photovoltaik-Module installieren Monteure zurzeit auf dem Dach vom Wasserkraftwerk der Energieversorgers Energie Schwaben auf dem Werksgelände einer Papierfabrik in Schongau. Denn das Wasserkraftwerk soll ab Ende Januar auch zum Solarkraftwerk werden. Rund 80 Haushalte kann die PV-Anlage mit klimaneutralem Strom versorgen. Vorerst will man den Strom ins öffentliche Netz einspeisen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...