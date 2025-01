Die meisten heimischen Small und Mid Caps haben ihre Underperformance gegenüber den Large-Caps auch in den vergangenen Monaten fortgesetzt. Fondsmanager und Vermögensverwalter sind immer ganz nah am Markt. DER AKTIONÄR fragte nach, welche Nebenwerte sich die Profi-Investoren für das Jahr 2025 auf die Watchlist gesetzt haben.Mit einem Plus von rund 113 Prozent zählte die von Volker Glaser von MPPM Manfred Piontke Portfolio Management in AKTIONÄR-Ausgabe 02/24 für das Jahr 2024 Jahr ins Rennen geschickte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...