Südzucker rutscht in die Miesen. Der schwache Zuckerpreis drückt die Profitabilität in den Keller und führt zu einem deutlichen Verlust im 3. Fiskalquartal. Nordex erhält einen Großauftrag aus der Türkei. Kurz vor Jahresende geht die Bestellung über 97 Turbinen mit einer Leistung von 638 MW ein. Lindt & Sprüngli trotzte dem schwierigen Umfeld. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wuchs man um 5 % und steigerte die Profitabilität.Der Aktienhandel in Asien ist am Dienstagmorgen zweigeteilt in Japan und den Rest. Der Nikkei 225 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...