© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Samsung hofft nach einem schwierigen Jahr auf ein Comeback durch Nvidias Unterstützung, indem es seine Speicherchips für den KI-Boom neu ausrichtet.Samsung Electronics, der südkoreanische Elektronikriese, steht an einem Wendepunkt. Nach einem katastrophalen Jahr 2024, in dem das Unternehmen rund 162 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren hat, richten sich die Hoffnungen auf ein mögliches Comeback durch die Unterstützung von Nvidia. 2024: Ein Jahr des Abstiegs für Samsung Samsung war einst der unangefochtene Marktführer im Bereich Speicherchips, einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Elektronik. Doch die Nachfrage nach diesen Chips brach ein, und die Preise sanken dramatisch. Dadurch …