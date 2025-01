Hamburg (ots) -Unilever gibt den Verkauf der Pastasaucen-Range Tomato al Gusto sowie Speciale al Gusto in Deutschland an den italienischen Lebensmittelkonzern Casalasco bekannt. Die Übertragung des Produktsortiments tritt am 1. März 2025 in Kraft.Seit über zwanzig Jahren ist Tomato al Gusto unter der Marke Knorr in deutschen Regalen vertreten. Die Pastasaucen gehören zum Premium-Sortiment der Tomatenprodukte, die sich durch verschiedene pflanzliche Rezepte bis hin zu einer gebrauchsfertigen Carbonara-Variante auszeichnen und die in 370- oder 500-Gramm-Packungen erhältlich sind. Casalasco erhält für eine Übergangszeit von 12 Monaten das Nutzungsrecht der Marke Knorr exklusiv für diese Pastasaucen-Range. Die Marke Knorr bleibt vollständig im Besitz von Unilever.Diese Entscheidung ist Teil von Unilevers Strategie, sein Nahrungsmittelportfolio auf die Kernsegmente zu fokussieren.Für Casalasco, einen der weltweit führenden Anbieter von Tomatenprodukten mit Marken wie Pom\u00ec, Pomito und De Rica, ist diese Pastasaucen-Range eine ideale Ergänzung für sein Portfolio. Für den Vertrieb in Deutschland wird Casalasco mit seinem langjährigen Vermarktungspartner Hengstenberg GmbH & Co. KG zusammenarbeiten.Das Portfolio von Unilever Food Solutions, dem Großkundengeschäft von Unilever, ist von dieser Transaktion nicht betroffen.Über UnileverUnilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 3,4 Milliarden Verbraucher*innen genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 128.000 Mitarbeitende und erzielte 2023 einen Umsatz von 59,6 Milliarden Euro.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.unilever.de.Über CasalascoDie Gruppe Casalasco ist ein italienisches Unternehmen, welches auf die Auswahl, den Anbau und die Verarbeitung von Tomaten sowie deren Verpackung und Vermarktung spezialisiert ist. Sie ist die führende Gruppe der Branche in Italien und die siebtgrößte weltweit und verfügt über 800 angeschlossene Agrarunternehmen, 5 Fabriken und 70 Produktionslinien. Das Kerngeschäft des Unternehmens liegt in der Entwicklung und Produktion von Eigenmarken sowie Co-Packing für diverse Markenhersteller. Casalasco vermarktet seine Produkte in über 60 Ländern weltweit. Zu seinem Portfolio gehören u.a. Marken, die für italienische Authentizität (Made in Italy) stehen, wie Pom\u00ec, Pomito und De Rica. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 630 Millionen Euro.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website www.casalasco.com.Pressekontakt:Unilever DeutschlandMedia RelationsE-Mail: mediarelations.de@unilever.comTel.: 040 69639 2164CasalascoMedia Relations, Mrs. Maria Luisa RancatiE-Mail: ml.rancati@casalasco.comTel.: +39 0375 536211Original-Content von: Unilever Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24435/5948574