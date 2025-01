Berlin (ots) -Pluto TV, einer der weltweit führenden Anbieter von kostenlosem, werbefinanziertem Streaming, läutet im Januar mit den Live-Übertragungen von drei Darts-Turnieren ein spannungsgeladenes Sportjahr voll Topstars auf dem Darts-Channel DAZN Darts X Pluto TV ein - live, kostenlos, ohne Registrierung und in der Pluto TV App.Der jüngste Darts-Weltmeister aller Zeiten, Luke Littler, verteidigt seinen Titel am Donnerstag, den 16. und Freitag, den 17. Januar bei den Bahrain Masters an, bei den acht PDC-Superstars auf dem Bahrain International Circuit gegen acht asiatische Vertreter antreten - neben Littler u.a. auch die Topstars Luke Humphries und Michael van Gerwen. Littler konnte vergangenes Jahr bei seinem Debüt in der World Series im Dome des Bahrain International Circuit das Turnier für sich entscheiden und legte damit den Grundstein für seinen unglaublichen Sieg bei der Weltmeisterschaft 2024/25.Am Freitag, 24. Januar und Samstag, 25. Januar findet bereits zum dritten Mal das Dutch Masters in Den Bosch, Niederlande statt. Das Dutch Darts Masters ist das zweite Turnier der PDC World Series of Darts, bei dem insgesamt 16 Spieler teilnehmen, darunter die Top 6 der PDC Order of Merit, zwei Wildcard-Spieler sowie acht Einladungen aus den Benelux. Titelverteidiger Michael van Gerwen kann sich hier für seine Niederlage beim Kampf um den Weltmeistertitel an Luke Littler auf heimischen Boden revanchieren.Über vier Tage, vom 30. Januar bis 2. Februar, findet das World Masters in Milton Key, UK, mit Titelverteidiger Steven Bunting statt. Das Major-Event gehört zu den wichtigsten Turnieren des Jahres, bei dem zum ersten Mal 32 Spieler um den Titel kämpfen werden. Rekordsieger des seit 2013 ausgetragenen Masters ist der Niederländer Michael van Gerwen mit insgesamt fünf Triumphen, die er in Folge in den Jahren 2015 bis 2019 feiert.Alle Spiele finden live und kostenlos auf DAZN Darts X Pluto TV (https://pluto.tv/de/live-tv/64b67f0424ade50008a3be17)statt.Pressekontakt:Pluto TV / ParamountMeike Günther+49 160 36 11 784meike.guenther@paramount.comKruger Media GmbHCelina Rauterberg+49 176 84455752plutotv@kruger-media.deOriginal-Content von: Pluto TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178246/5948639