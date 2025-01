Wenn ich zur Zeit über die Grenze schaue, und ich brauche noch nicht einmal meinen Horizont bis in die USA oder nach Russland zu erweitern, dann gruselts mich. In Deutschland kann dem Erstarken der AFD offenbar kaum Einhalt geboten werden, während in Österreich der Kandidat der rechtspopulistischen FPÖ, Herbert Kickl, vor einer möglichen Kanzlerschaft steht. Wende ich mich ab und lasse den Blick in die andere Richtung schweifen, so begegnen mir eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...