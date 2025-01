© Foto: Dall-E

Ein Analyst der US-Investmentbank Morgan Stanley hat einen neuen Bull Case für die Tesla-Aktie formuliert. Demnach könnte sie auf bis zu 800 US-Dollar steigen!Mit insgesamt 48 Bewertungen ist die Aktie von E-Fahrzeughersteller Tesla eine der am stärksten beobachteten an der Wall Street. Apple beispielsweise kommt nur auf 47 Einschätzungen, während Nvidia mit 63 Ratings einer der unangefochtenen Spitzenreiter ist. Um in dieser breiten Analystenschar aufzufallen, müssen sich Experten also etwas einfallen lassen. Das hat zum Wochenauftakt Adam Jonas, Analyst der US-Investmentbank Morgan Stanley getan. Er hat einerseits sein Kursziel für die Aktie von 400 auf 430 US-Dollar angehoben. Viel …