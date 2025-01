EQS-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe

Aareal Bank AG: Die Aareal Bank AG beschließt, alle berechtigten Gläubiger ihrer Kernkapital-Schuldverschreibungen von 2014 (ISIN: DE000A1TNDK2) einzuladen, diese zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen.



Wiesbaden, 14. Januar 2025 - Die Aareal Bank AG hat heute beschlossen, die berechtigten Gläubiger der ausstehenden EUR 300.000.000 unbefristeten, nicht kumulativen, festverzinslichen und rückzahlbaren zusätzlichen Kernkapital-Schuldverschreibungen von 2014 (ISIN: DE000A1TNDK2) (die "Schuldverschreibungen") einzuladen, alle ihre Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Aareal Bank AG gegen Barzahlung anzudienen (das "Angebot"). Das Angebot wird zu den Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 14. Januar 2025 (das "Tender Offer Memorandum") unterbreitet und unterliegt den unten aufgeführten und im Tender Offer Memorandum ausführlicher beschriebenen Angebotsbeschränkungen.

Darüber hinaus hat die Aareal Bank AG heute beschlossen, alle Schuldverschreibungen, die nach der Abwicklung des Angebots ausstehen, mit Wirkung zum 30. April 2025 zu kündigen. Die Aareal Bank AG wird eine Kündigungserklärung innerhalb der Kündigungsfrist und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen der Anleihebedingungen veröffentlichen.

Die Annahme des Angebots und die Ausübung des Kündigungsrechts der verbleibenden Schuldverschreibungen ist u.a. abhängig von der erfolgreichen Emission neuer, auf USD lautender Wertpapiere, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals qualifizieren (die "Neuen Schuldverschreibungen"), durch die Aareal Bank AG. Der Vorstand der Aareal Bank AG beabsichtigt, in den kommenden Tagen einen Beschluss über die Emission der Neuen Schuldverschreibungen zu fassen.

Kontakt:

Jürgen Junginger, Head of Investor Relations

