FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 260 (350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 375 (455) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 21 (20) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 700 (680) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 200 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 580 (530) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 440 (415) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1380 (1500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GLOBALDATA PRICE TARGET TO 300 (295) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 450 (550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 150 (363) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS NINETY ONE PRICE TARGET TO 144 (159) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 340 (380) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 430 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 440 (425) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 4420 (4370) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TRUSTPILOT TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 305 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES INFORMA TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 1000 (900) PENCE - RBC CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 185 (210) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 450 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 990 (1050) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 360 (345) PENCE - 'BUY'- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 1000 (945) PENCE - 'OVERWEIGHT'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob