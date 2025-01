München (ots) -- Medienrechte für alle Live-Spiele in der EuroLeague und EuroCup vorzeitig verlängert- 2025 bietet ein herausragendes Basketball-Angebot - zusätzlich zweimal EM live- Hochwertige Reportage-Reihe "The Huddle" zum FC Bayern wird fortgesetztMagenta TV und MagentaSport bleiben langfristig die Heimat des besten Basketball Live-Angebots. Die Telekom hat den laufenden Vertrag mit dem wichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb, der Turkish Airlines EuroLeague, vorzeitig bis zur Saison 2028/2029 verlängert. MagentaSport bietet somit weitere drei Jahre internationalen Basketball mit weit über 1000 Live-Stunden der Spitzenklasse. Nur bei Magenta TV und MagentaSport sind somit die besten "Insides" der Top-Klubs und Stars auf nationaler und internationaler Ebene zu sehen. Das Basketball-Programm wird durch starke Reportage- und innovative Format-Reihen erweitert. So liefert auch die Doku "The Huddle" ab 26. Januar erneut einzigartige Innen-Ansichten des herausragenden deutschen Klubs, FC Bayern München. Das beste Basketball-Angebot gibt es somit weiterhin in ausgezeichneter Qualität.Die Vereinbarung umfasst die Übertragungen von weit über 500 Spielen der Turkish Airlines EuroLeague, darunter auch mit den deutschen Teams des FC Bayern München und ALBA Berlin, sowie alle Partien im BKT EuroCup. Europas bester Basketball verzeichnet seit Jahren eine wachsende Zuschauergunst bei MagentaSport: aktuell liegt die Steigerung bei rund 19 Prozent. Die Zusammenarbeit mit der Turkish Arlines Euroleague als eigenständiger Wettbewerb der besten europäischen Klubs wurde in der Saison 21/22 mit der Live-Übertragung aller Partien erfolgreich ausgebaut. Ein Topspiel pro Woche ist für alle Fans kostenlos zu sehen. MagentaSport zeigt in 2025 darüber hinaus auch die Basketball-EM der Frauen (18. bis 29. Juni 2025) sowie der Männer (27. August bis 14. September 2025), die Qualifikation und die Vorbereitung beider National-Teams auf die Großereignisse."Uns verbindet mit der EuroLeague eine herausragende, vertrauensvolle Partnerschaft, die auch vom gemeinsamen Streben nach ständiger Weiterentwicklung geprägt ist. Wir pflegen und entwickeln die Sport-Inhalte mit unseren Partnern kontinuierlich weiter. Das gilt besonders für den Top-Wettbewerb EuroLeague mit großen Klubs, der eine stark wachsende Zuschauer-Gemeinde findet. Die EuroLeague liefert wöchentlich den Beweis, dass sie die beste Liga Europas mit den besten Spielern ist - die Königsklasse des Basketballs", sagt Dorothea Jacob, VP Proposition & Content MagentaTV."Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit der Deutschen Telekom und MagentaSport zu verlängern", sagte Alex Ferrer Kristjansson, Marketing- und Kommunikationsleiter von Euroleague Basketball. "Ihr Engagement für hochwertige Übertragungen und ein umfassendes Fan-Erlebnis passt perfekt zu unserem Ziel, den Basketball-Sport in Deutschland weiter auszubauen. Diese Verlängerung ist ein eindeutiger Beweis für den Erfolg der Zusammenarbeit und der wachsenden Beliebtheit unserer Wettbewerbe in Deutschland."Der FC Bayern München hat gute Aussichten auf die PlayoffsDie Gruppenphase in der EuroLeague mit 18 Klubs und 34 Spieltagen endet am 11. April 2025. Die besten zehn Klubs qualifizieren sich für die Playoffs. Titelverteidiger ist Panathinaikos Athen. Gute Aussichten auf die Playoffs hat der FC Bayern München, der unter Weltmeister-Trainer Gordon Herbert diese Ambitionen als Saisonziel auch formuliert hatte. Die EuroLeague verfügt über so viele ehemalige NBA-Stars und ist doch so "deutsch" wie noch nie: u.a. mit den Weltmeistern Maodo Lo (Paris) und Isaac Bonga (Partizan Belgrad), dazu mit Andrea Trinchieri (Kaunas) und Pablo Laso (Baskonia) zwei Trainer mit FC Bayern-Hintergrund.Das beste Angebot mit der einzigen Basketball-KonferenzMagentaSport zeigt alle Spiele der Turkish Airlines EuroLeague inklusive der Konferenz live und in HD. Zudem ist ein attraktives Spiel pro Woche weiter frei empfangbar, Näheres dazu siehe unten. Außerdem im Regel-Programm: wöchentlich die einzigartige Konferenz (in der Regel donnerstags), "Road-Trip"-Features, Dokumentationen und exklusive Interviews. On top gibt es alle Spiele des BKT EuroCups live und in HD mit den Klubs aus Hamburg und Ulm.Der beliebte Podcast "Abteilung Basketball" mit Per Günther, Basti Ulrich und Benni Zander bietet ein wöchentliches Update zum nationalen und internationalen Basketball, dazu Meinung und Top-Gäste.FC Bayern-Doku-Reihe "The Huddle - Inside FC Bayern München" verlängertDer Umzug in die neue Heimat "SAP Garden", Weltmeister-Trainer Gordon Herbert, der Umbruch der Mannschaft sowie emotionale Momente von Spielern, Trainer und des Managements - MagentaSport hat den besten deutschen Basketball-Klub FC Bayern München mit sieben Folgen in 2024 mit starken Innenansichten und Features in "The Huddle" begleitet. Nach dem Erfolg der Doku-Reihe haben die Telekom und der FC Bayern München Basketball die Zusammenarbeit verlängert: zum 26. Januar folgen zwei neue Ausgaben.Einen Teaser finden Sie hier: https://cloud.thinxpool.de/s/6TNM8LMe5oGJotF (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/Aopnwinev2JP)Länderspiele, Qualifiers und FIBAEuroBasket der Frauen und Männer 2025 live bei MagentaSportMagentaSport zeigt die Top-Events 2025 live: Neben den EuroBasket Qualifiers der DBB-Frauen und -Männer im Februar auch die FIBA EuroBasket der Frauen vom 18. bis 29. Juni 2025 in Deutschland, der Tschechischen Republik, Griechenland und Italien zu sehen. Auch die FIBA EuroBasket2025 der Männer vom 27. August bis 14. September 2025 in Finnland, Polen, Zypern und Lettland wird live gezeigt. Für die Berichterstattung zur FIBA WM 2023 erhielt MagentaSport außerdem den deutschen Fernsehpreis als beste Sportsendung.MagentaSport - überall erstklassigen Sport sehen könnenDas Angebot von MagentaSport ist anbieterunabhängig nutzbar. Einen Trailer zur Vertragsverlängerung finden Sie hier:
https://cloud.thinxpool.de/s/bJQS3GkEHJbD8Qt