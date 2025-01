Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Tesla | BP | Daimler Truck - Zuckerberg verpasst Quanten-Aktien nächsten Nackenschlag - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Leitindex wird wieder mutiger Tops & Flops - Deutsche Bank an der Spitze KB Home - Gute Zahlen des Häuslebauers Aehr Test System - Aktie stürzt erneut nach Zahlen ab Tesla - Morgan Stanley mit riesigen Kursziel Edison - Klage wegen Wäldbrände in den USA Moderna -Prognosesenkung kommt nicht gut an D-Wave Quantum - Gegenbewegung läuft BP - nächster Ölgigant haut die Bremse rein Lindt & Sprüngli - süße vorläufige Zahlen Daimler Truck - Ritterschlag von Amazon Nordex - nächster Großauftrag Südzucker - Konzern rutscht in die Miesen Musterdepot - es geht wieder aufwärts Zuschauerfragen