NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach Produktionsdaten des Ölkonzerns zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Nach diesen dürfte es für die Konsensschätzungen am Markt nun Abwärtspotenzial geben, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Im Segment Customer & Products seien die realisierten Margen schwach gewesen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 03:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / 03:13 / ET

GB0007980591, XC0009677409