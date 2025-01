EQS-Media / 14.01.2025 / 11:59 CET/CEST

Lernen durch Lachen mit RiC.today ab 15. Januar auf simpliTV

München, den 14. Januar 2025 - Gute Nachrichten für alle Familien und Kinder in Österreich! RiC.today, der neue digitale Service von RiC TV, startet ab dem 15. Januar auf simpliTV. Mit RiC.today bieten wir ein spannendes und abwechslungsreiches Edutainment Programm für Kinder und ihre Familien - sicher, werbefrei und rund um die Uhr verfügbar. RiC.today: Der neue Learning Channel auf simpliTV RiC.today ist ein innovativer Lern- und Bildungskanal, der speziell für Familien entwickelt wurde. Der Kanal vereint unterhaltsame Elemente mit hochwertigem Bildungsinhalt und eröffnet jungen Zuschauern auf spielerische Weise neue Möglichkeiten, in englischer Sprache die Welt zu entdecken. Von Naturwissenschaften über Geschichte bis hin zu Fremdsprachen - RiC.today bietet eine Vielzahl lehrreicher Formate, die sowohl Kinder als auch Eltern begeistern und zum Staunen anregen. simpliTV: Drei starke Sender für Familien und Kinder Mit RiC.today, RiC TV und Fix&Foxi TV bietet simpliTV jetzt gleich drei exklusive europäische Sender für die ganze Familie an. SimpliTV steht für einfachen Zugang zu hochwertigem Fernsehen und bietet eine perfekte und unterhaltsame Plattform, die Kindern vielseitige Inhalte auf altersgerechte Weise näherbringt. Fix&Foxi TV : Lustige Abenteuer mit den kultigen Comic-Füchsen und weiteren beliebten Serien für die ganze Familie. RiC TV : Der bekannte Familiensender mit sicheren und immer RiChtig coolen Inhalten.

: Der neue Learning Channel, der rund um die Uhr Bildung und Spaß für junge Zuschauer bietet: Englisch Lernen durch Lachen! Zitat von Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer von YFE "Wir freuen uns sehr, RiC.today nun auf simpliTV vorstellen zu können. Mit RiC.today erweitern wir unser Angebot um einen einzigartigen Learning Channel, der Kindern spielerisch Wissen vermittelt und Eltern die Sicherheit bietet, dass ihre Kinder hochwertige und altersgerechte Inhalte konsumieren und genießen können. Gemeinsam mit RiC TV und Fix&Foxi TV bietet simpliTV nun ein unschlagbares Paket für die ganze Familie." Zitat von Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpliTV "Mit simpliTV möchten wir allen Österreicherinnen und Österreichern Fernsehen nicht nur unkompliziert zugänglich machen, sondern ihnen dabei auch die größtmögliche Vielfalt an Inhalten bieten. Umso mehr freuen wir uns, dass speziell unsere jüngsten und kleinsten Zuseherinnen und Zuseher mit RiC.today nun eine weitere Option haben, unterhaltsame, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Inhalte zu schauen. Und die Ausrichtung auf Lernen erfreut gleichermaßen die Eltern." RiC TV: Frequenzwechsel und Neues im Programm Auch RiC TV, der beliebte Familiensender mit RiC der Rabe als Testimonial und somit der "große Bruder von RiC.today", hat sich weiterentwickelt. Nach einem Frequenzwechsel ist der Sender jetzt rund um die Uhr empfangbar. Zuschauer, die den Sendersuchlauf noch nicht durchgeführt haben, sollten dies schnellstmöglich nachholen, um keine Highlights zu verpassen. Seit dem 1. Januar 2025 gehört die erfolgreiche Animationsserie Cosmo und Wanda - Wenn Elfen helfen zum festen Bestandteil des Programms. Warum sich ein Sendersuchlauf lohnt RiC TV bietet nicht nur ein hochwertiges und altersgerechtes Unterhaltungsprogramm, sondern sorgt auch für einen sicheren TV-Raum für Kinder. Mit beliebten Formaten wie Cosmo und Wanda, Donkey Kong und vielen weiteren Serien und Filmen für die ganze Familie wird sicher keine Langeweile aufkommen.



Über Your Family Entertainment AG (YFE):

Die in München ansässige deutsche Firma Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Abkürzung: RTV) (YFE) ist ein führender Produzent und Distributor hochwertiger Kinder- und Familienprogramme. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken Europas. Jedes einzelne Inhaltselement wird sorgfältig kuratiert, um lehrreich, unterhaltsam und gewaltfrei zu sein. Zusätzlich bietet YFE den weltweit anerkannten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", den frei empfangbaren Sender "RiC TV" sowie zahlreiche mobile und digitale Kanäle an. Im Dezember 2021 feierte YFE eine strategische Allianz mit der Kartoon Studios (NYSE: TOON) als bedeutendem Aktionär, um gemeinsam den Weg zu einer globalen "Content with a Purpose"-Strategie zu ebnen. Über RiC.today:

RiC.today ist der Sprachlernsender der Your Family Entertainment AG, der speziell darauf ausgelegt ist, Kindern und Jugendlichen auf unterhaltsame Weise Englisch beizubringen. Mit einer Mischung aus Bildungsprogrammen und unterhaltsamen Inhalten unterstützt RiC.today spielerisch den Spracherwerb und richtet sich an Familien, die ihre Kinder frühzeitig an die englische Sprache heranführen möchten. Über simpliTV:

simpliTV ist der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich und bietet seit 2013 für jeden das richtige Fernsehen - egal ob über Antenne, SAT oder Streaming. Die Produkte ermöglichen einen unkomplizierten Zugang zu Fernsehen, Entertainment und Information. Dank integriertem Streaming ist simpliTV nicht nur am TV-Gerät, sondern auch mobil über Smartphone, Tablet oder Laptop ohne Zusatzkosten empfangbar. simpliTV ist die Marke, unter der die simpli services GmbH & Co KG (simpli services) ein breites Angebot an TV-Produkten vermarktet. simpli services ist ein Unternehmen der ORS-Gruppe. Für weitere Informationen: www.simpliTV.at

Medienkontakt Your Family Entertainment AG:

Laurence Robinet

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv



Web: www.yfe.tv

www.rictv.de

www.fixundfoxi.tv Medienkontakt simpliTV: Michael Weber

Mobil: +43 664 627 89 06

E-Mail: michael.weber@ors.at

Web: www.simpliTV.at



