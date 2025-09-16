

EQS-Media / 16.09.2025 / 09:00 CET/CEST

München, den 16. September 2025 Zum Weltkindertag erinnert RiC TV daran, wie wichtig es ist, Kindern eine Stimme zu geben und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Gemeinsam mit SOS-Kinderdörfer weltweit öffnet der Familiensender ein Fenster in den Alltag, die Kultur und die Traditionen von Kindern aus aller Welt - mit Geschichten voller Hoffnung, Träume und Zukunftsperspektiven. Fitim, auch bekannt als "Elvis aus Albanien", befindet sich auf einem inspirierenden Weg in die Selbstständigkeit. In Bosnien zeigen Ante und Aijla ihren Alltag, der geprägt ist von Freundschaft, Schule und spannenden Abenteuern im Kinderdorf. Marcelina aus Madagaskar träumt davon, Hebamme oder Kinderärztin zu werden - ein Ziel, das sie dank der Unterstützung der SOS-Kinderdörfer weltweit Schritt für Schritt erreicht. In Griechenland nehmen Nefeli und ihre Freunde die Zuschauer:innen mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise und zeigen die köstlichsten Spezialitäten ihres Landes. Und in Burundi lädt Désiré in die faszinierende Welt der traditionellen Batimbo-Trommler ein, die das kulturelle Erbe des Landes lebendig halten. Mit diesem besonderen Programm zum Weltkindertag setzt RiC TV ein Zeichen für Kinderrechte weltweit - und erzählt Geschichten, die Mut machen, Hoffnung schenken und Perspektiven eröffnen. "Kinder verdienen es, gesehen, gehört und unterstützt zu werden - nicht nur am Weltkindertag, sondern an jedem einzelnen Tag im Jahr. Mit unserem besonderen Programm möchten wir die Geschichten dieser Kinder in den Mittelpunkt rücken und zeigen, wie viel Mut, Hoffnung und Lebensfreude in ihnen steckt." - Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG. Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer, sagt: "Kinder wachsen heute in einer Welt auf, die von Unsicherheit geprägt ist - von Kriegen über die Klimakrise bis hin zu sozialer Ungleichheit. Gerade deshalb verdient jedes Kind ein geschütztes Aufwachsen, in dem es seine Talente entwickeln und seine Träume und Hoffnungen verfolgen kann. Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen zuhören und ihre Stimmen ernst nehmen. Dass RiC TV am Weltkindertag genau diese Stimmen sichtbar macht, ist ein wertvoller Beitrag, um Kindern weltweit Gehör zu verschaffen." Über SOS-Kinderdörfer weltweit Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige Kinderrechts- und Entwicklungsorganisation. Das erste SOS-Kinderdorf wurde 1949 von Hermann Gmeiner gegründet. Heute ist die Organisation in 138 Ländern für Kinder und Familien aktiv: mit 539 SOS-Kinderdörfern und rund 2.300 weiteren Programmen wie Jugendwohngruppen, Familienhilfe, Kindergärten, Schulen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen und Nothilfeprojekten. Weltweit unterstützen die SOS-Kinderdörfer jährlich bis zu 1,5 Millionen Kinder und deren Angehörige. Website: www.sos-kinderdoerfer.de

YouTube: www.sos-kinderdoerfer.tv Über RiC TV RiC TV ist der Familienkanal fu¨r den deutschsprachigen Raum mit beliebten, europäischen Programmen, der unverschlüsselt u¨ber Astra 19.2 im Free-TV, viele Kabelkanäle und via Live-Stream unter www.rictv.de, rictv.at und rictv.ch abrufbar ist. RiC TV startete im September 2012 und gehört zur Your Family Entertainment AG, deren Vorstand Dr. Stefan Piëch den Sender gegründet hat. Zielgruppe: Kinder von 3-13 Jahren und Haushaltsfu¨hrende. Durch das umfangreiche Know-how und die sorgsam getroffene Auswahl an hochwertigen Inhalten positioniert sich RiC TV als das dritte private Kinder- und Familienprogramm im deutschsprachigen Raum. Die entschleunigten Inhalte europäischen Ursprungs machen RiC TV zu einem Gegenpol im vorherrschend amerikanischen und asiatisch geprägten Angebot. RiC TV kann hier empfangen werden: Satellit: Astra 1L 19,2° Ost, Transponder: 1.007, Frequenz: 11302 MHz, Polarisation: Horizontal, Symbolrate: 22.000 Livestream: www.rictv.de, www.rictv.at, www.rictv.ch facebook.com/RiCtvde Satellit/Kabel/Mobil/IPTV/OTT u.a.: Bulgarien: Bulsatcom, Neosat EAD / Deutschland: 1&1, AEP Plückhahn, AWE, Antec Service Pool, Antennenanlage REZ, Antennenkabelnetz Crossau, Antennengemeinschaft Dessau-Haideburg, Antennengemeinschaft Mützschen, Antennenverein Geyer, Bürgergemeinschaft Antenne Triptis Mitte, DATEL Dessau, Deutsche Telekom, Envia TEL, Ewetel, Freenet TV, Gemeinschaftsantenne Schmalkalden, GWHL, HD+,Horst Meißner, Joyn, Komro,Lausitzer Mediengruppe, M.net Telekommunikation, Neubrandenburger Medianet - Neu.SW, Ocilion, Ost Tel Com, R-KOM, Save TV, Sky, Stadtwerke Bochum, Stadtwerke Konstanz, S+K Halle, Telekom Deutschland NE-3/NE-4, Vodafone Hessen/NRW/BW, Wilhelm.tel, Willy Tel, WirsNET, Zattoo / Österreich: A1 Telekom Austria, Cable Link/Salzburg AG, Couchfunk GmbH, Creative Networks, Drei Mobile TV, Ehlers GmbH, Elektro Volland, Expert Brigitte Luwy, Elektrizitätswerke Frastanz, Electronic Landsteiner, Franz Brandstetter, Hopfgartner Kabelfernsehen, IG-Sat Liezen, InterXion Österreich, Joyn, Kabelplus, Kabel TV Deutschlandsberg, Kabel TV Telfs, Kabenetz 4222 Medien, Kabel TV Lampert, Kabel TV Amstetten, LIWEST, Ocilion, RKM, Red Zac Wierer, Sat Gemeinschaft Krieglach, SimpliTV, Stadtwerke Judenburg, Stadtwerke Kufstein, Stadtwerke Mürzzuschlag, Thüga MeteringService GmbH, Werner Margreiter, Zattoo / Schweiz: Couchfunk GmbH, Ocilion, Salt, Sunrise Communications, Swisscom AG, TV Factory, Zattoo / Liechtenstein: Hoi! Internet AG, FL1 Telekom Liechtenstein / Luxemburg: Post Telecom S.A. RiC TV HD auf Magenta TV, Magenta AT, YouTV & Waipu Über Your Family Entertainment AG Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an. Kontakt SOS-Kinderdörfer weltweit



Christine Kehrer

Head of TV- Video Communication

SOS-Kinderdörfer weltweit

Tel.: +49 (0) 89/179 14-262

E-Mail: christine.kehrer@sos-kd.org

www.sos-kinderdoerfer.de

Kontakt Your Family Entertainment AG Laurence Robinet

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv

www.fixundfoxi.tv

www.rictv.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG

Schlagwort(e): TV/Radio



16.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

