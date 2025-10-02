

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.10.2025 / 09:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: F & M Film und Medien Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Stefan Nachname(n): Piëch Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Your Family Entertainment AG

b) LEI

391200LLYJPMY4QWMB39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161N14

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,3532 EUR 122.958,46 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,3532 EUR 122.958,46 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





02.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

