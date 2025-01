Düsseldorf (ots) -Mit dem Kauf der renommierten Beratung für SAP S4/HANA Projektmanagement und -steuerung stärkt Kearney seine Rolle im Bereich der digitalen Transformation und ergänzt sein globales Dienstleistungsangebot um umfassenden Service in der SAP S4/HANA Implementierung."Mit der Integration von Project Partners in die Kearney-Firmenfamilie setzen wir unseren Wachstumskurs in DACH konsequent fort", sagt Dr. Marc Lakner, Partner und Managing Director von Kearney in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hebt die Bedeutung dieser dritten Akquisition in den letzten 2 Jahren hervor, die das Angebot von Kearney im schnell wachsenden Bereich der Digitalen Transformation und Analytik künftig erweitern wird.Da 90 % der weltweit größten Unternehmen SAP nutzen, benötigen Unternehmenskunden einen Beratungspartner, der vollumfänglich die Vorteile ihrer SAP-Transformationen liefern und entsprechend umsetzen kann. Seit geraumer Zeit bereits unterstützt Kearney Klienten in der frühen strategischen Phase ihrer SAP-Transformationsreise; mit der Übernahme von Project Partners wird Kearney nun noch besser in der Lage sein, diese Transformationen von Anfang bis Ende, also bis zum Go-Live, zu begleiten und dehnt damit seine Transformationskompetenz auf das Programmmanagement und die Besetzung von Schlüsselpositionen wie Prozess Design Leads, Cutover- oder Testmanagement für SAP S4/HANA-Transformationen aus."Die tiefen prozessualen und technischen Kompetenzen von Project Partners im SAP S4 Kontext ermöglichen es uns, unsere Klienten noch umfassender zu unterstützen und ihre SAP-Transformationen erfolgreich umzusetzen. Dies gilt für die klassische Optimierung von Prozessen mit Hilfe von Prozessautomatisierung, Workflows und Data Analytics aber auch für die sich rasant entwickelnde Nutzung von KI - auch und gerade vor dem Hintergrund der starken Innovationskraft von SAP mit KI-gestützten Use Cases innerhalb der SAP Solutions", macht auch Cay-Bernhard Frank, Partner und Managing Director sowie Experte für Digitale Transformation bei Kearney,deutlich."Wir freuen uns, als Teil der Kearney-Familie einen noch größeren Mehrwert für Klienten zu schaffen. Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Einführung komplexer IT-Systeme, speziell wenn es um die Implementierung und die Optimierung von SAP S4/HANA geht," begründen Bernd Hommels und Claus Lorenz, Geschäftsführer von Project Partners ihren Schritt zum Verkauf an Kearney.Die Akquisition von Project Partners ist Teil von Kearneys globaler Wachstumsstrategie: In den letzten Jahren hat Kearney mehrere Unternehmen übernommen, darunter Cervello, einen Daten- und Analyseanbieter, Prokura, eine Beratungsfirma für Beschaffung und Lieferketten, Optano, einen Anbieter von KI-gesteuerten Betriebsoptimierungslösungen sowie die internationalen Produktdesigner TEAMS Design.Über KearneyKearney ist eine der führenden globalen Unternehmensberatungen. Seit nahezu 100 Jahren vertrauen uns Führungsetagen, Regierungsstellen und gemeinnützige Organisationen. Das Erfolgsrezept, um unseren Klienten zum Durchbruch zu verhelfen? Unsere Mitarbeiter:innen mit ihren individuellen Interessen und Stärken. Und unser Antrieb, große Ideen nicht nur zu Papier zu bringen, sondern auch umzusetzen.www.de.kearney.comÜber Project Partners Management GmbHSeit über 20 Jahren widmet sich die Project Partners Management GmbH der Implementierung großer IT-Systeme. Dies beginnt mit der Prozessanalyse, setzt sich mit der Auswahl des geeigneten Systems fort und endet mit der anschließenden Einführung. Alle Mitarbeiter:innen werden konsequent in Projektmanagement und SAP-Inhalten ausgebildet, damit sie in der täglichen Arbeit nicht nur methodisch stark sind, sondern auch einen inhaltlichen Beitrag leisten können.Pressekontakt:Verena HerbDirector Marketing & Communications DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659 363verena.herb@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15196/5949101