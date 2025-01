Die PIK-Forscher haben ermittelt, dass nur sieben Prozent der weltweit für 2023 vorgesehenen Projekte tatsächlich in Betrieb gegangen sind. Angesichts der hohen Kosten plädieren sie für Quoten und andere nachfrageseitige Instrumente, um Anreize zum Bau von Elektrolyseuren und anderen Wasserstoff-Technologien zu setzen. So groß waren die Ambitionen zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft noch vor einigen Jahren, so wenig davon wurde tatsächlich umgesetzt: Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung PIK haben ermittelt, dass nur sieben Prozent der Wasserstoff-Projekte, die 2023 in Betrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...