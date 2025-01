DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 66

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/14.01.2025/14:45) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 6. Januar 2025 bis einschließlich 12. Januar 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 379.664 Stamm- und 83.080 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 06.01.2025 4.921 78,3666 AQUIS (AQEU) 06.01.2025 9.755 78,4909 CBOE Europe (CEUX) 06.01.2025 4.556 78,4557 Turquoise (TQEX) 06.01.2025 11.240 78,4753 Xetra 07.01.2025 15.790 79,3726 AQUIS (AQEU) 07.01.2025 49.133 79,3520 CBOE Europe (CEUX) 07.01.2025 7.889 79,3085 Turquoise (TQEX) 07.01.2025 36.380 79,3910 Xetra 08.01.2025 11.077 77,3051 AQUIS (AQEU) 08.01.2025 44.761 77,5009 CBOE Europe (CEUX) 08.01.2025 9.290 77,3357 Turquoise (TQEX) 08.01.2025 14.872 77,2986 Xetra 09.01.2025 12.729 75,7441 AQUIS (AQEU) 09.01.2025 36.936 75,7355 CBOE Europe (CEUX) 09.01.2025 7.378 75,7407 Turquoise (TQEX) 09.01.2025 37.957 75,7740 Xetra 10.01.2025 10.438 76,3937 AQUIS (AQEU) 10.01.2025 28.708 76,3387 CBOE Europe (CEUX) 10.01.2025 8.831 76,3560 Turquoise (TQEX) 10.01.2025 17.023 76,6580 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 06.01.2025 1.101 73,5054 AQUIS (AQEU) 06.01.2025 1.293 73,2627 CBOE Europe (CEUX) 06.01.2025 1.023 73,4170 Turquoise (TQEX) 06.01.2025 6.606 73,3697 Xetra 07.01.2025 1.103 73,8883 AQUIS (AQEU) 07.01.2025 4.676 73,9627 CBOE Europe (CEUX) 07.01.2025 1.004 73,8207 Turquoise (TQEX) 07.01.2025 17.643 73,9268 Xetra 08.01.2025 910 72,6910 AQUIS (AQEU) 08.01.2025 3.062 72,9285 CBOE Europe (CEUX) 08.01.2025 261 72,2703 Turquoise (TQEX) 08.01.2025 11.600 72,7080 Xetra 09.01.2025 987 71,2621 AQUIS (AQEU) 09.01.2025 1.037 71,1621 CBOE Europe (CEUX) 09.01.2025 808 71,1980 Turquoise (TQEX) 09.01.2025 16.168 71,3906 Xetra 10.01.2025 1.057 72,4274 AQUIS (AQEU) 10.01.2025 3.118 72,1340 CBOE Europe (CEUX) 10.01.2025 419 72,3212 Turquoise (TQEX) 10.01.2025 9.204 72,0287 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2025 08:45 ET (13:45 GMT)