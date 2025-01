EUR/GBP notiert am Dienstag zum fünften Mal in Folge im Plus, wenn auch nicht nachhaltig. - Stagflationsängste und fiskalische Sorgen in Großbritannien belasten weiterhin den GBP und stützen das Währungspaar - Händler erwarten eine Rede des BoE-Mitglieds Breeden, um kurzfristige Chancen zu nutzen - Die EUR/GBP-Paarung zog am Dienstag einige Dip-Käufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...